PSG'nin yeni hocası Unai Emery

Fransa'da son 4 sezonun şampiyonu PSG, İspanyol teknik direktör Unai Emery ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Laurent Blanc'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol Unai Emery'yi getirdi.

PSG’den yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Emery ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Emery, PSG’nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Avrupa'nın en güçlü takımlarından PSG'nin teknik direktörlük görevine getirilmekten büyük onur duyduğunu bildirdi.

3 kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı

İspanya'da Almeria ve Valencia'yı çalıştırdıktan sonra Rus ekibi Spartak Moskova'nın başına geçen Emery, 2013'te tekrar ülkesine dönerek Sevilla'da görev yapmıştı. Emery, Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni üst üste 3 kez kazanma başarısı göstermişti.