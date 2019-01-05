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Spor

Beşiktaş, Isimat-Mirin'i açıkladı

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıkladı

05 Ocak 2019 23:08

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Hollanda\'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin\'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıkladı. 
Siyah beyazlı kulüp, Fransız stoperin yarın saat 06.45\'te İstanbul\'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi.
Beşiktaş Kulübü\'nden yapılan açıklamada, \"Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin’in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır. Nicolas Isimat-Mirin, yarın sabah 06.45’te İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek\" denildi.

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