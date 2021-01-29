Beşiktaş, Isimat-Mirin ile yollarını ayırdı

Beşiktaş’ta ilk ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlılar, Nicola Isimat-Mirin’in sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş Mirin ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

NTV Spor'un haberine göre, Sezon başında kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu ile görüşen siyah beyazlı yönetim, sözleşme feshi konusunda uzlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş Mirin’e sözleşme fesih bedeli olarak 750 bin Euro ödeyecek.

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 275 bin euro ücret alacaktı.

Siyah beyazlılarların Ocak 2019’da 350 bin Euro bonservis bedeli ile PSV Eindhoven’den kadrosuna kattığı Mirin, Beşiktaş ile 14 maça çıktı.

Bu sezon başında kadro dışı bırakılan Mirin, geçen sezon kiralık olarak Toulouse’de forması giydi.