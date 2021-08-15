Beşiktaş'ın yolları ayırma kararı aldığı Ljajic, kulüp bulamadı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve ekibinin kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı. Ljajic, kulüp bulamazsa kadro dışı bırakılacak.

Teknik ekibin kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı.

3.7 milyon Euro’luk yıllık ücreti sebebiyle yönetimin göndermek istediği Sırp 10 numara, eğer ayrılmazsa kadro dışı bırakılacak. Ljajic’ten açılacak yabancı kontenjanının 8 numara transferinde kullanılabileceği belirtildi.