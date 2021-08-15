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Spor

Beşiktaş'ın yolları ayırma kararı aldığı Ljajic, kulüp bulamadı

15 Ağustos 2021 12:08

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve ekibinin  kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı. Ljajic, kulüp bulamazsa kadro dışı bırakılacak.

Teknik ekibin kararı sonrasında yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Adem Ljajic, henüz bir kulüple anlaşamadı.

3.7 milyon Euro’luk yıllık ücreti sebebiyle yönetimin göndermek istediği Sırp 10 numara, eğer ayrılmazsa kadro dışı bırakılacak. Ljajic’ten açılacak yabancı kontenjanının 8 numara transferinde kullanılabileceği belirtildi.

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