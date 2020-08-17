Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah İstanbul'da

Beşiktaş’ın Kayserispor ile kiralık anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, siyah-beyazlılar için saat 22.00 civarında İstanbul’a indi. Genç oyuncu buradan konaklayacağı otele geçti. Gün içerisinde Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile fotoğraf paylaşıp “Teşekkür anne” diyen Mensah, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı kulüp ile imza atmak için masaya oturacak.

Siyah-beyazlıların eski yöneticisi olan ve menajerlik yapan Semih Usta, Ganalı futbolcuyla uçaktan fotoğraf paylaştı! Tweet atan Usta, “Sakin ol şampiyon. Geliyoruz Beşiktaş” şeklinde tweet attı.