Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valérien Ismaël, bu akşam İstanbul'da

Beşiktaş'ta teknik direktör düğümü son buldu. Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Valérien Ismaël bu akşam İstanbul'da olacak.

Genç teknik adam, 8 maç için Beşiktaş'tan 700 bin euro alacak. Başkan seçimi kazanırsa sözleşme uzayacak

Başkan Ahmet Nur Çebi mayıs ayında seçimleri kazanması durumunda Frasız hocanın sözleşmesi otomatik uzayacak.



Bir sonraki yıl ise opsiyon yönetimin insiyatifinde. Ahmet Nur Çebi'nin tekrar başkan seçilmesi durumunda Valerien İsmael'in yıllık alacağı ücret 1 milyon 200 bin euro'ya yükselecek.



Ismaël'in teknik ekibinde yardımcı olarak Adam Murray, performans antrenörü Jack Riley, spor bilimleri koçu Jonny Northeast olacak.