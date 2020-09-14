Beşiktaş'ın yeni sağ bek Nazım Sangare oluyor

Beşiktaş Antalyaspor’un sağ beki Nazım Sangare’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varan Siyah Beyazlılar, bonservis bedeli için Akdeniz ekibi ile görüşmelerinde sona yaklaştı.

26 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varan Siyah Beyazlılar, Antalyaspor ile bonservis bedeli pazarlığına devam ediyor. Akdeniz ekibinin talep ettiği ücret ile Beşiktaş’ın teklifi arasındaki fark azalırken, kulüpler anlaşma aşamasına geldi. Bonservis bedeli ve ödeme planında sağlanacak uzlaşmanın ardından milli futbolcu Siyah Beyazlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Alt yapı eğitimini Alemannia Aachen ve Borussia Mönchengladbach’da alan Nazım, 2017’de Osnabrück’ten Antalyaspor’a transfer oldu. Geçen sezon 24 maçta forma giyen 26 yaşındaki sağ bek, 1 gol attı, 2 asist yaptı.