Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda 5 eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.
Siyah beyazlılarda tedavileri süren Umut Meraş ve N'Koudou yok.
Teknik Direktör Önder Karaveli, sakatlığı ve kart cezası bulunmayan Salih Uçan, Mehmet Topal ve Welinton'u kafileye dahil etmedi.
Tedavileri tamamlanan Atiba ve Emirhan İlkhan'ın yanı sıra kiralık olarak gittiği Uşakspor'dan geri dönen Kerem Kalafat kadroda yer aldı.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13:30'da başlayacak.
Siyah-beyazlı ekibin 22 kişilik kafilesinde şu isimler yer alıyor:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Alex Teixeira.