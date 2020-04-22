Beşiktaş'ın yeni kalecisi Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ta Alman file bekçisi Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın alt yapı hocalarının verdiği rapor doğrultusunda kalan maçlarda 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu'na şans verecek.
Beşiktaş'ta Karius ile yolların ayrılmasının ardından kalan 8 haftada kaleye kimin geçeceği büyük merak konusu.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın bu konudaki kararını verdi. Yalçın, U19 takımında forma giyen 1.95 boyundaki Ersin Destanoğlu'na şans verecek.