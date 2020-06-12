Beşiktaş'ın yeni kaleci adayı Asmir Begovic

Beşiktaş'ta kaleci adayları listesine yeni bir isim eklendi. Siyah-beyazlıların, AC Milan’da kiralık olarak görev yapan Asmir Begovic ile ilgilendiğini öne sürüldü.

Bir yandan ligin kalan 8 haftası için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, diğer yandan da transfer listesini şekillendiriyor.



İngiliz basını, Siyah- Beyazlı ekibin şu anda Milan’da kiralık olarak görev yapan Asmir Begovic ile ilgilendiğini öne sürdü.

Sezon sonunda Bournemouth’a dönecek olan 32 yaşındaki file bekçisinin, gelecek yıl farklı bir takımda forma giymesine ise kesin gözüyle bakılıyor.