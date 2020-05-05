Beşiktaş'ın yeni hedefi Lookman

Diaby ve Güven’le de yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş kanat arayışına geçti. Siyah- beyazlıların gündemine Ademola Lookman girdi.

Sezon başında İngiliz ekibi Everton’dan 18 milyon Euro’ya Alman temsilcisi Leipzig’e transfer olan 22 yaşındaki oyuncu yeni takımına uyum sağlayamadı.



Fanatik'in haberine göre; bu sezon sadece 6 lig maçında forma giyen ve bu karşılaşmalarda bekleneni veremeyen genç kanat için Beşiktaş oyuncu izleme ekibi olumlu rapor verdi.

Sergen Yalçın onay verdi

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da onay vermesi sonrasında siyah-beyazlılar harekete geçti. Leipzig tecrübe kazanması adına İngiliz oyuncuyu kiralamaya sıcak bakarken, Beşiktaş da vakit kaybetmeden temaslara başladı.



Önümüzdeki günlerde Lookman için yapılacak görüşmelerin resmileşmesi bekleniyor.

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