Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda bugün Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 228. mücadelesine çıkacak. Sporting-Beşiktaş maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden yayınlanacak. Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan Siyah-Beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting ise 3. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting'e da 4-1 mağlup oldu.

İlk karşılaşmasında Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.

İlk 11'ler

S. Lizbon: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mehmet Topal, Ghezzal, Larin, Kenan

TIKLAYIN - Beşiktaş, Sporting Lizbon deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini arıyor