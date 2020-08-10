Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi bugün belli oluyor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi bugün belli oluyor.

Süper Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, Trabzonspor’un Avrupa'dan men cezasının CAS tarafından onanmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştı.

Siyah-beyazlıların ilk rakibi bugün saat 13.00’te çekilecek kura ile belli olacak. Beşiktaş, Yunanistan’ın PAOK, Hollanda’nın AZ Alkmaar ya da Hırvatistan’ın Lokomotiv Zagreb takımıyla eşleşecek.



Eşleşme 25 ya da 26 Ağustos’ta tek maç üzerinden oynanacak. Seyircisiz oynanacak maçın hangi takımın sahasında olacağı ise kura ile belirlenecek.

Beşiktaş turu geçerse gruplara kalmak için 3. Ön Eleme Turu ve ardından da Play-off maçları oynayacak.