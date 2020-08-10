Beşiktaş'ın 'Ödül Senin' gecesinden kazancı 83 milyon TL oldu

Beşiktaş'ın, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta düzenlediği "Ödül Senin" gecesinde 80 milyon TL toplandı ve 156 bin adet SMS bağışı alındı.

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen "Ödül Senin" adlı gecede siyah-beyazlı camianın ileri gelenlerinden bağış topladı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve Kanal D'den canlı yayımlanan gecenin sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Yılmaz Erdoğan yaptı. Sinema sanatçısı Zafer Algöz, sanatçılar Hakan Altun, Hülya Avşar ve Ömür Gedik de taraftarlarla telefon bağlantısı yaparak bağış topladı.

Beşiktaş yönetiminin yanı sıra geceye teknik direktör Sergen Yalçın, A takım futbolcuları ve diğer branşlarda siyah-beyazlı formayı giyen sporcular katıldı.

Rahmi Koç'tan 10 milyon TL

Rahmi Koç'un bağışını duyuran Ahmet Nur Çebi, "Camiamızın ağabeyi dediğimiz yaşça çok büyük olan, Beşiktaş'a her zor gününde destek olmuş Sayın Rahmi Koç'un 10 milyon TL katkı vererek başlayacağını duyuyorum." açıklamasını yaptı.

Ödül Senin gecesinde Beşiktaş'a 80 milyon TL bağış yapıldığı ve 156 bin SMS (3.120 milyon TL) atıldığı açıklandı.