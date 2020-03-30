Beşiktaş'ın Malili yıldızı Diaby'ye iki talip çıktı

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Abdoulay Diaby'ye Belçika kulüpleri Club Brugge ve Standart Liege'in talip olduğu ifade edildi.

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle ligler askıya alınsa da kulüpler gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Belçika basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Malili yıldızı iki takımın radarında. Belçika'nın önde gelen takımları Club Brugge ve Standart Liege, Diaby için karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım ise Diaby'nin geleceği hakkında kararını vermiş değil. Beşiktaş'ın oyuncu için bonservis bedeli ödemeyeceği, tek ihtimalin ise yeniden kiralamak olabileceği aktarılıyor.

Portekiz ekibinin Diaby için istediği bonservis bedelinin 4.5 milyon Euro olduğu yazıldı. 28 yaşındaki deneyimli isim için bu rakamı yüksek bulan Belçika takımları, pazarlık masasına oturarak bonservis bedelinde indirim talep edecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Diaby, 3 gol 2 asistlik katkı verdi.