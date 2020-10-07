Beşiktaş'ın Kalinic'e önerdiği teklif belli oldu!

Oyuncularından indirim talep eden Beşiktaş'ın, Nikola Kalinic'e önerdiği rakamlar ortaya çıktı.



Hırvat golcüye 2+1 yıllık bir sözleşme teklifi yapıldığı, opsiyonun devreye girmesi için 32 yaşındaki futbolcunun Türkiye Kupası hariç 25 maçta en az 45 dakika forma giymesi gerektiği belirtildi. Beşiktaş 300 bin Euro ödeyip, opsiyonu kullanma hakkına sahip.



2020-21 ve 2021-22 için oyuncunun alacağı yıllık ücret 2 milyon 750 bin Euro. Gol ve asist toplamında 20'yi aştığı takdirde 150 bin Euro, Türkiye Kupası hariç 25 maçta en az 45 dakika oynaması halinde yine 150 bin Euro. Toplamda 300 bin Euro bonus.



Kalinic ailesinin uçak biletleri, ev kirası ve otomobil masrafları için her yıl 50 bin Euro. Beşiktaş ayrıca Atletico Madrid'e 1 milyon Euro bonservis ödemeyi teklif etti.

Çok daha azına Verona'ya transfer oldu

Ancak Hırvat santrfor, çok daha azına Verona'nın yolunu tuttu. Madrid ekibinde sezon başına 3 milyon Euro kazanan Kalinic, söz konusu rakamın 2 yıla yayılmasını kabul etti.



İlk yıldaki maaşının yarısını da İspanyol kulübü üstlendi. Atletico, oyuncuyu Verona'ya bedava verdiğini açıkladı