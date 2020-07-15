Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, Fenerbahçe derbisi öncesinde sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Mart, nisan ve mayıs alacaklarının ödenmediği için ihtarname çeken ve indirim talebini reddeden Ruiz, bugün sözleşmesini feshetti. Beşiktaş konuyu FIFA'ya taşıyacak.

Sezon başında İspanyol temsilcisi Villarreal’den 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ruiz, ligde 23 karşılaşmaya çıktı, dört kez sakatlık geçirdi ve 15 resmi maç kaçırdı.

Beşiktaş, Loris Karius ile de benzer bir durum yaşamıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alman file bekçisi, alacakları ödenmediği için sözleşmesini feshederek Türkiye’den ayrılmıştı.