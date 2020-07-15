T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, sözleşmesini tek taraflı feshetti

15 Temmuz 2020 15:56

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, Fenerbahçe derbisi öncesinde sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Mart, nisan ve mayıs alacaklarının ödenmediği için ihtarname çeken ve indirim talebini reddeden Ruiz, bugün sözleşmesini feshetti. Beşiktaş konuyu FIFA'ya taşıyacak.

Sezon başında İspanyol temsilcisi Villarreal’den 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ruiz, ligde 23 karşılaşmaya çıktı, dört kez sakatlık geçirdi ve 15 resmi maç kaçırdı.

Beşiktaş, Loris Karius ile de benzer bir durum yaşamıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alman file bekçisi, alacakları ödenmediği için sözleşmesini feshederek Türkiye’den ayrılmıştı.

ETİKETLER

victor ruizbeşiktaşsözleşmefeshetti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24