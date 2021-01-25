Beşiktaş'ın Hulk ısrarı sürüyor

Göztepe’yi yenerek Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Beşiktaş’ta yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda golcü transferine odaklandı. Listenin ilk sırasındaki Brezilyalı yıldız Hulk’la görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Göztepe’yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig’in ilk yarısını 44 puanla lider tamamlayan takımından memnun. Deneyimli çalıştırıcı, uzun bir aranın ardından oyuncularına 2 gün izin verdi.

Hulk'la görüşmeler devam ediyor

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi, 1 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminde en az 1 oyuncuyu kadroya katmak için girişimlerine devam ediyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, şu ana kadar ligin en çok gol atan takımı olunsa da santrafor transferi yapılmasını istiyor. Yönetim, Brezilyalı yıldız Hulk’u transfer etmek için temaslarını sürdürüyor.

Hafta içinde 34 yaşındaki oyuncu ile ilgili son görüşmeler yapılacak ve mali kriterlerden ödün vermeden olumlu sonuç alınmaya çalışılacak.