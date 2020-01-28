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Spor

Beşiktaş'ın hedefi Nazım Sangare

Siyah-beyazlılar sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nazım Sangare'nin menajeriyle temasa geçti

28 Ocak 2020 22:50

Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı.

Fanatik'in haberine göre; Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.

A Milli futbolcu daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak siyah beyazlılar sonuç alamamıştı. Sağ bek mevkisinde görev alan Nazım için menajeriyle görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, bu transferin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

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