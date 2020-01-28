Beşiktaş'ın hedefi Nazım Sangare

Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı.



Fanatik'in haberine göre; Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.

A Milli futbolcu daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak siyah beyazlılar sonuç alamamıştı. Sağ bek mevkisinde görev alan Nazım için menajeriyle görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, bu transferin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.