Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'dan ayrılıyor

Beşiktaş'ın forvet adaylarından Vincent Aboubakar, Porto ile sözleşmesini feshediyor. Kamerunlu oyuncu, kısa süre içinde serbest kalacak.

Portekiz spor gazetesi Abola, Aboubakar'ın Portekiz ekibi ile sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığını duyurdu.

Porto, Kamerunlu golcünün sözleşmesini feshederek, 3.6 milyon Euro olan (Brüt 3.6 net 1.8 milyon) yıllık ücretinden tasarruf etmiş olacak.

Beşiktaş'ın gündeminde olan 28 yaşındaki oyuncu, bu gelişmenin ardından Siyah Beyazlılara bonservis bedeli olmadan transfer olabilir.

Transferin önündeki tek engel Aboubakar'ın sağlık durumu.

Kamerunlu oyuncunun kontrollerine probleme rastlanmaması halinde, Aboubakar yeniden Beşiktaş forması giyecek.

Sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle son iki sezonda 21 maça çıkan Aboubakar 6 gol attı.

Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta görev yaptığı 2016-2017 sezonunda 38 maçta 19 gol, 4 asistlik performans göstermişti.