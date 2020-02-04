Beşiktaş'ın forveti Umut Nayir, Football Manager oyununda Karius'u takımdan gönderdi; Atiba'yı antrenör yaptı

"Loris Karius ile yollarımızı ayırdık" diyen Nayir, "Çünkü kiralıktı ve bonservisi çok yüksekti ve kulübümüzün durumu yoktu" açıklamasında bulundu.

Nayir ayrıca, oyunda 39 yaşına gelen orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'ı da antrenör olarak Beşiktaş'ta tuttu.

Röportajı yapan kişinin 'sağ bekte kim var?' demesi üzerine Nayir, Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül'ü kast ederek, "Normalde Gökhan abi vardı ama..." deyince röportajı yapan kişi, "Son bir Avrupa yaptı mı?' diye sordu. Bunun üzerine Nayir, Gökhan Gönül'ün İspanya takımlarından Sporting Gijon'a gittiğini söyledi ve "Allah yolunu açık etsin, 37 yaşında hâlâ La Liga'da modern bek olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Nayir, kendisinin kadroda olması üzerine gülerek "Yollarımızı ayıramadık" dedi.