Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı çalıştırmam

Real Madrid'in efsane oyuncularından olan ve bir sezon Beşiktaş'ta oynadıktan sonra futbolu bırakan Guti Hernandez, siyah-beyazlılara bağlılığını bir kez daha dile getirdi. Guti, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teknik direktörlük teklif gelirse kabul etmeyeceğini vurguladı.

İspanyol eski orta saha, İstanbul'u özlediğini de sözlerine ekledi.

Sözcü gazetesine konuşan Guti, Süper Lig'de seve seve hocalık yapabileceğini söyledi. Beşiktaş'ın eski oyuncusu, aynı zamanda gülerek Fenerbahçe ve Galatasaray'dan hocalık teklifi gelirse bunu kabul edemeyeceğini de açıkladı ve şunları söyledi:

"Benim hayalim Real Madrid'i çalıştırmak ama Türkiye'den bir teklif, fırsat gelirse neden olmasın? Ben takım çalıştırmak istiyorum.

"Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'ı çalıştıramam. Teklif gelirse mutlaka ‘Hayır' derim. Daha önce basın toplantısında söylediğim gibi kabul edemem."

"Sergen Yalçın Avrupa'ya gider"

Beşikaş'ın maçlarını takip ettiğini söyleyen Guti, "Şampiyonlar Ligi'nde işler istenildiği gibi gitmiyor ama bence Türkiye'de şu an favori Beşiktaş. Kadro olarak en güçlü takım Beşiktaş. Bence şampiyon olacak" dedi.

Guti ayrıca Sergen Yalçın'ı beğendiğini söyleyerek Yalçın'ın ileride La Liga'da çalışma ihtimaline de değindi ve şunları kaydetti:

"Sergen Yalçın iyi bir antrenör her yere gidebilir. Belki İspanya değil başka bir yer de olabilir.

Alanya'da çok iyi bir iş çıkardı ve şimdi Beşiktaş'ta çok iyi iş çıkarıyor. Kendisi çok iyi bir teknik direktör."

İstanbul'a olan özlemine değinen Guti, eşinin her hafta kendisine İstanbul'un yaşamak için en iyi şehir olduğunu hatırlattığını söyledi.

"Fikret Orman sözünü tutmadı"

Guti ayrıca, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın, kendisine verdiği sözü tutmadığını açıkladı.

Guti, "Başkan Fikret Orman, önce altyapı sorumlusu sonrasında da Şenol Güneş'in yardımcısı olacağıma dair bana söz verdi. Fakat ikinci sene öyle bir fırsat vermeyince benim ayrılmam gerekti. Ona karşı kızgınlığım yok fakat sözünü yerine getirmedi. Bana vadettiği şeyler sonra uygulanmadı" ifadelerini kullandı.