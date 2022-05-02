Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo futbolu bırakacağını açıkladı

Avustralya Ligi takımlarından Sydney FC'de oynayan Bobo, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Beşiktaş Bobo'ya, "Birbirinden güzel goller eşliğinde mükemmel anlar. Her şey için teşekkürler Bobo, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleriyle teşekkür etti.

2006-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Bobo, Siyah-Beyazlı forma ile 220 maçta 94 gol ve 34 asistlik performans göstermişti. Brezilyalı golcü futbolcu aynı zamanda Süper Lig'de Kayserispor ve Alanyaspor 'da da oynamıştı.