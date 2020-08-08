Fabri, Süper Lig'e dönüyor

İzmir ekibi Göztepe transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılıların Polonya'nın Piast Gliwice takımında top koşturan sol bek Mikkel Kirkeskov ve bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Fabri'yle görüştüğü öğrenildi.



Ülkesi Danimarka'nın AGF Aarhus takımında futbola başlayan 28 yaşındaki Kirkeskov Odense'de oynadıktan sonra Norveç'in Aalesund takımına transfer oldu.



Deneyimli oyuncu 3 sezon önce ise Polonya'ya geçti. Piast Gliwice'de istikrarlı bir şekilde forma giyen Kirkeskov geçen sezon 42 resmi maçta oynayıp 1 asist yaptı.

İspanya temsilcisi Mallorca'da görev alan İspanyol kaleci Fabri ise 2 sezon Beşiktaş'ta oynadı. Siyah-beyazlılara 2016-2017 sezonunda gelen 32 yaşındaki file bekçisi Türkiye'de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Fabri, kariyerinde Deportivo La Coruna, Valladoid, Huelva ve Real Betis formalarını terletti.