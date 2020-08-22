Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş’ın 2020 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısında borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu açıklandı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve yeni tip koronavirüs salgını koşullarından dolayı internet ortamında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün borç durumuna dikkati çekerek, "Bankalar fahiş fiyatlarla kulübümüzü zorluyor. Sıcak para koyularak bu iş halledilemez. Bu iş alacaklının 'evet ben bu işi çözüyorum, paramı kurtarmak istiyorum' demesiyle olur." dedi.

Borçlunun iyi niyetli olması gerektiği gibi alacaklının da aynı şekilde davranması gerektiğini vurgulayan Yamantürk, "Maalesef kulübümüz öyle bir durumdaki 'ya canını ya malını' derler ya, bizden hem malımızı hem canımızı istiyorlar. Bunun bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Denetleme kurulunun raporlarına bakıyorum. İneğin memesinden süt gelmiyor, kan geliyor." ifadelerini kullandı.

Vodafone Park'ta düzenlenen 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında divan kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Kulübün toplam borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğunu ifade eden Tuncel, "Borç rakamı hepimizi tedirgin etmeye devam ediyor" diye konuştu.

Toplam borcun 610 milyon 308 bin 608 lirasının derneğe ait olduğunu dile getiren Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 691 milyon 484 bin 384 lira olduğunu belirtti.