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Spor

Beşiktaş'ın "anlaştık" dediği Pinheiro'dan açıklama: Takımdan ayrılmıyorum, burada kalıyorum

Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "Portekiz'in en başarılı hocası ile anlaştık" demişti

18 Aralık 2021 08:24

Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen Bruno Pinheiro, Famalicao maçının ardından yaptığı açıklamada yaptı. kulübü Estoril'de kalacağını söyledi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından çalışmalara hemen başlayan Beşiktaş, Estoril'in Portekizli hocası Bruno Pinherio ismi üzerinde fikir birliğine varmıştı. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Pinheiro, maçın ardından flaş bir açıklama yaptı ve kulüpte kalacağını söyledi.

Pinheiro'nun açıklaması şöyle; "Fazla konuşmak istemiyorum. Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım. Takımdan ayrılmıyorum. Yarın Estoril'in açıklama yapacağını düşünüyorum ama bu konu kapandı. Burada kalıyorum. Veda mesajı falan yok. Konu kapandı. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum."

Ne olmuştu?

Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, yönetim rapor sunduğunu belirterek şunları kaydetmişti: "Şu anda Portekiz Ligi’nin en başarılı teknik adamı, Estoril’in başında bulunan Bruno Pinheiro ve ekibi ile anlaştık. Tüm ekonomik ve teknik bilgileri rapor halinde yönetime sundum. Kararı başkanımız Ahmet Nur Çebi verecek."

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