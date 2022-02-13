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Spor

Beşiktaş'ın Adana kafilesinde 6 eksik

Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kafilesi belli olurken 6 futbolcu kadroda yer almadı

13 Şubat 2022 17:02

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kafilesi belli oldu.

Siyah-beyazlıların Adana kafilesinde 6 eksik bulunuyor. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Josef de Souza, Kevin N’Koudou, Valentin Rosier ve Mert Günok'un yanı sıra kart cezalısı Miralem Pjanic, Adana kafilesinde yer almıyor.

Beşiktaş'ın Adana kafilesi şu şekilde:

Ersin, Emre, Rıdvan, Montero, Batshuayi, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet, Larin, Ghezzal, Necip, Welinton, Vida, Kenan, Kerem, Serdar, Güven, Emirhan, Umut, Teixeira

 

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