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Spor

Beşiktaş ile Vodafone arasında 145 milyon dolarlık imza

Beşiktaş, Vodafone ile yaptığı anlaşmayla forma reklamı, stat isim hakkı reklam haklarını 145 milyon dolara devretti

20 Ağustos 2013 13:36

Beşiktaş, Vodafone ile yaptığı anlaşma ile 5 yıllık göğüs reklamı için 29 milyon dolar, 15 yıllık stat isim hakkı içinse 116 milyon dolar alacak.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vodafone ile yapılan sponsorluk anlaşmasını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Şirketimiz ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında 2014/2015 sezonundan başlamak üzere forma göğüs reklamı (ana sponsorluk) için 3+2 yıllık toplam 29 milyon Amerikan Doları tutarında anlaşma yapılmıştır. Ayrıca, hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında sözleşme tarihinden itibaren başlamak üzere; reklam hakları, stadyum isim hakkı sponsorluğu ve stadyum teknoloji alt yapı yatırımı için 10+5 yıllık toplam 116 Milyon Amerikan Doları tutarında anlaşma yapılmıştır.”

 

Galatasaray da Türk Telekom ile anlaşmıştı

 

Galatasaray da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde yer alan stadın isim hakkını 10 yıl için 100,5 milyon dolara Türk Telekom’a devretmişti.

Galatasaray ayrıca, stat içerisinde yer alan tribünlerin isimlerini de farklı şirketlere kiralamıştı.

 

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