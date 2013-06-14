Vodafone ve BJK’den sponsorluk anlaşması

Beşiktaş Kulübü ile Vodafone Türkiye arasında stadyum isim hakkı ve forma sponsorluğu için ön anlaşma imzalandı.

Vodafone Plaza'da gerçekleşen ön anlaşma için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Öğüt bir araya geldi.



Beşiktaş’ın en zorlu döneminde göreve soyunduğunu vurgulayan Fikret Orman, kulübün borçlarını azaltmak için büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

Bu anlamda sponsorluk anlaşmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Orman, "Beşiktaş'ın geleceğini teminat altına almak adına en değerli projemiz stad inşaatıdır. Biz aslında sadece İnönü Stadı’nı yıkmıyor, Beşiktaş’ın geleceğini inşa ediyoruz.

Stadı yaparken, kulübe en az yük olacak şekilde yapmak üzere ilk günden beri çalışıyoruz. Bu çerçevede yanımıza dünyanın en büyük mobil iletişim şirketlerinden ve en değerli markalarından biri olan Vodafone'u aldık" diye konuştu.



'Beşiktaş çağ atlayacak'



Dünyanın en modern stadyumlarından birini Beşiktaş’a armağan edeceklerini ifade eden Orman, şöyle devam etti:

"Bu stadyum sağladığı gelirlerle Beşiktaş'ın geleceğini teminat altına alacak ve Beşiktaşımız çağ atlayacak. Yeniden inşa edeceğimiz İnönü Stadyumu’nun isim sponsorluğu da dahil kapsamlı bir sponsorluk anlaşması için Vodafone Türkiye ile uzun zamandır görüşüyorduk.

Şu an Vodafone Türkiye ile ön mutabakat sürecindeyiz. Bir ay içinde nihai sözleşmeye imzalarımızı atmayı hedefliyoruz. Vodafone gibi global ve değerli bir markanın isminin stadyumumuza çok yakışacağına ve bu anlaşmanın Beşiktaş'a olduğu kadar, Türk futboluna değer katacağına inanıyoruz."



Öğüt: Uzun zamandır görüşmelerimizn sürdüğü bir sponsorluk



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Öğüt de Vodafone Türkiye olarak, ülkenin bilgi toplumuna dönüşmesine katkı sağlayacak teknolojik yatırımlarını sürdürürken, sosyal ve kültürel gelişime destek sunacak yatırımlara da devam ettiklerini kaydetti.



Dünyadaki en önemli ortak ilgi alanlarından biri olan sporun birçok dalına global ve yerel çapta önemli yatırımlar yaptıklarını, gerek markaları, gerekse ülke sporuna değer katacağına inandıkları sponsorluk fırsatlarını yakından izlediklerini ve değerlendirdiklerini belirten Öğüt, şunları söyledi:

"Bu kapsamda, uzun zamandır yakından takip ettiğimiz ve görüşmelerimizin sürdüğü bir sponsorluk anlaşmasında önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizin en önemli futbol arenalarından biri olan İnönü Stadyumu'na, Türkiye'nin en büyük spor anlaşmalarından birini gerçekleştirerek, isim ve forma sponsorlukları ile reklam alanları çerçevesinde Beşiktaş JK ile ön anlaşma imzaladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Böylece, 30 Temmuz 2013 tarihine kadar bitmesi hedeflenen nihai sözleşme görüşmelerinde Beşiktaş JK ile münhasır firma olarak süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Vodafone Türkiye olarak, global gücümüz ve teknolojimizi kullanarak, İnönü Stadyumu’na, İstanbul’a ve Türk sporuna değer katacağımıza inanıyoruz."