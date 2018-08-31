Beşiktaş ile Partizan son kozlarını paylaşıyor

Hedef UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak

Kalede Utku, forvette Cyle Larin var

Negredo yedek kulübesinde

Partizan seyircisi yok, stadın tamamı Beşiktaşlı

Mircea Lucescu tribünde

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş karşılaşmasında Partizan\'ı konuk edecek.

Bir hafta önce Belgrad\'ta oynanan ilk maçtan 1-1\'lik skorla berabere ayrılan siyah beyazlılar rakibine oranla maça daha avantajlı başlıyor. Deplasmanda bir gol attığı için 0-0 beraberlik veya her türlü galibiyet Beşiktaş\'ın tur atlaması için yeterli. 1-1\'in üzerinde bitecek gollü beraberliklerde veya Partizan\'ın galip gelmesi durumunda ise gruplara kalacak taraf Sırp ekibi olacak. Karşılaşmanın 1-1 sonuçlanması halinde ise uzatmalar oynanacak ve durum değişmezse yoluna Avrupa\'da devam edecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

KALEDE UTKU, FORVETTE CYLE LARİN VAR

Siyah beyazlılar da kaleci Tolga Zengin, Vagner Love ve Jeremain Lens haricinde eksik futbolcu bulunmazken, Şenol Güneş kaleci Utku haricinde ilk maçın kadrosunu sahaya sürdü. Belgrad\'ta oynanan ilk maçın son dakikalarında sakatlanan ve maçı o şekilde tamamlayan Tolga Zengin, 3-2 kaybedilen Antalyaspor maçında de riske edilmemişti. Yoğun bir tedavi programı uygulanan tecrübeli eldiven dün akşam idmana çıkmasına rağmen 15 dakika çalıştıktan sonra ağrıları arttığı için çalışmayı yarıda bırakmıştı. Tolga\'nın olmaması ve yeni transfer Loris Karius\'un ilk maçtan bir gün sonra transfer edilmesinden dolayı Partizan karşısında kaleyi yine Utku Yuvakuran koruyacak.

Defans hattında stoper bölgesini Pepe-Vida\'dan oluşturan Şenol Güneş, sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte ise Adriano\'ya görev verdi. Bu sezon Beşiktaş\'ın en çok tartışılan bölgesi olan orta saha üçlüsü bu kez Medel, Necip ve Tolgay Arslan\'dan oluşurken, hücum hattının sağında Quaresma, solunda ise Caner görev aldı. Şenol Güneş forvet bölgesinde Kanadalı Cyle Larin\'e forma şansı verdi.

Mücadelede siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesi ise şu isimlerden oluştu: Ersin Destanoğlu, Ryan Babel, Alvaro Negredo, Oğuzhan Özyakup, Enzo Roco, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre

NEGREDO YEDEK KULÜBESİNDE

4 maçta attığı 3 gol ile formda olduğunu gösteren Alvaro Negredo, Partizan karşılaşmasında yedek kaldı. Linz maçının 90\'ıncı dakikasında attığı golle turu getiren İspanyol forvet formasını çıkarttığı için ikinci sarı sarıdan kırmızı kart görmüş ve deplasmanda oynanan Partizan maçında takımını yalnız bırakmıştı. Rövanş karşılaşmasında 11\'de oynamayı bekleyen Negredo\'nun bu düşüncesi gerçekleşmedi ve maça Cyle Larin 11\'de başladı.

PARTİZAN SEYİRCİSİ YOK, STADIN TAMAMI BEŞİKTAŞLI

Beşiktaş ve Partizan kulüpleri ilk maç öncesinde aralarında yaptıkları anlaşma gereği deplasman seyircisi haklarını kullanmıyor. Bu doğrultuda geçen hafta Belgrad\'taki maçta Beşiktaş taraftarı yer almamıştı. Partizan kulübü de Vodafone Park\'ta oynanacak mücadelede deplasman tribünü hakkını kullanmadığı için bu bölümdeki biletler Beşiktaşlı taraftarlara satıldı. Stadın tamamı siyah-beyazlı taraftarlardan oluştu.

MİRCEA LUCESCU TRİBÜNDE

Siyah-Beyazlı ekibin, Partizan\'ı konuk ettiği karşılaşmayı Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da tribünden takip etti.

FOTOĞRAFLI



