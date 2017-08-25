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Spor

Beşiktaş ile karşılaşacak Bursaspor'u İstanbul'a taraftarı uğurladı

Bursaspor, Beşiktaş maçı için yola çıkarken, yeşil beyazlı ekibi taraftarı yalnız bırakmadı

25 Ağustos 2017 19:20

Bursaspor, Beşiktaş maçı için yola çıkarken, yeşil beyazlı ekibi taraftarı yalnız bırakmadı.
Süper Lig\'de yarın Beşiktaş\'a konuk olacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde Özlüce Tesisleri\'nden ayrılarak İstanbul yolculuğuna başladı. Yeşil beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Joshua John, Beşiktaş maçının kafilesinde yer almadı. Bursaspor kafilesi tesislerden ayrılırken, yeşil beyazlı taraftar da takımlarını yalnız bırakmadı. Harun Tekin ve Pablo Martin Batalla\'ya sevgi gösterilerinde bulunan taraftar, oyunculara moral verdi.
HARUN TEKİN: \"KARŞILAŞMAYA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK\"
Yolculuk öncesi açıklama yapan takım kaptanlarından kaleci Harun Tekin, \"Zorlu ve tansiyonu yüksek bir karşılaşma olacak\" dedi. Beşiktaş maçının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren tecrübeli eldiven, \"Karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Takımımızda yeni arkadaşlarımız da var, onlara da bu maçın önemini anlattık. İnşallah Bursa\'ya iyi bir sonuçla döneceğiz\" diye konuştu.
TİTİ: \"ZAFERLE AYRILMAK İSTİYORUZ\"
Bursaspor\'un savunma oyuncusu Titi ise, \"Büyük bir karşılaşma bizi bekliyor. Haftalar geçtikçe form grafiğini yükselten iki takım karşı karşıya gelecek. Zaferle ayrılmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı. Bursaspor\'da mutlu olduğunu belirten deneyimli savunmacı ayrıca, \"Hala en üst seviyeden uzağım ama haftalar geçtikçe performansımı yükselteceğim. Takımla beraber hedeflere yürürken elimden geleni yapacağım\" dedi.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Harun Tekin\'in açıklamaları
-Titi\'nin açıklamaları 
-Taraftarın takımı uğurlaması

Haber-Kamera: Gürkan Dural / Bursa,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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