Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yüksek gerilim

Son 6 maçta 10 kırmızı 34 sarı kart

Ali DANAŞ -İSTANBUL -DHA

Beşiktaş ile Fenerbahçe oldukça gergin geçen ve 3 kırmızı kartın çıktığı Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-2 berabere kaldı.

Ortaya konan futboldan ziyade saha içinde yaşanan olaylar ve Beşiktaş ile Fenerbahçe tribünlerinden edilen küfürlerle akılda kalacak olan derbi, baştan sona yüksek gerilimde geçti. Daha maç başlar başlamaz Pepe ile Soldado arasında başlayan ve hakem Fırat Aydınus\'un sürekli uyararak geçiştirdiği karşılıklı fauller, orta sahada Alper, Medel, Josef De Souza ve Tolgay arasında da yaşanmaya ve ortam iyiden iyiye gerilmeye başlayınca raylar yerinden çıktı ve maç 3 kırmızı 4 sarı kart ile tamamlandı.

Aslında iki takım arasındaki derbilerde bu kadar kartın çıktığı ilk maç değil bu.

Son yıllarda hep yüksek gerilimde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerine saha içi olaylar ve havada uçuşan kırmızı kartlar damga vuruyor. İki takımın son iki sezonda oynadığı son 6 derbide 10 kırmızı kartın yanı sıra 34 sarı kartın çıkmış olması maçların gerginliğini açıklamaya yetiyor.

Geçen sezonun 13\'üncü haftasında Fenerbahçe\'nin sahasında oynanan ve 0-0 berabere biten maç, bu karşılaşmalar içinde en sakini olarak göze çarpıyor. Hüseyin Göçek\'in yönettiği maçta toplam 5 sarı kart çıkarken karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İki takım arasında son 5 maçtır bitmeyen ve sürekli tırmanan gerilimin başlangıç maçı ise 5 Şubat 2017\'deki Türkiye Kupası son 16 eleme maçı oldu. Beşiktaş\'ın stadında oynanan ve Ali Palabıyık\'ın yönettiği maç Tosic ve Van Persie arasındaki kavga ve Tosic\'e gösterilen kırmızı kart ile hala konuşulan ve Beşiktaşlıların akıllarından hiç çıkarmadığı maç oldu. Beşiktaş çok üstün oynamasına rağmen maçı 1-0 kaybetti ve kupaya veda etti.

Beşiktaşlıların kupanın rövanşı olarak baktıkları 30\'uncu haftadaki lig maçı da yine olaylara ve büyük bir travmaya sahne oldu. Siyah Beyazlılar bu kez daha sakin kalmalarına ve kırmızı kart görmemelerine rağmen son dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Ancak bu son dakika golünü Fenerbahçe 9 kişi kaldığında attığı için Beşiktaş maçın etkisini uzun süre yaşadı. Maçın hakemi bu kez Fırat Aydınus\'tu ve Fenerbahçe 2 kırmızı kart görerek son dakikalar 9 kişi tamamlamıştı.

İçinde bulunduğumuz sezonun ilk yarısında Kadıköy\'de oynanan 6\'ncı hafta maçı da yine olaylar, kırmızı kartlar, verilen verilmeyen kararlar ile uzun süre konuşuldu. Ali Palabıyık\'ın yönettiği maçta 2 kırmızı kart gören Beşiktaş,yine 2 kırmızı kart gören Fenerbahçe\'ye 2-1 yenildi ve maçın hakemi çok uzun bire tartışıldı.

Dört gün önce oynanan ve genel olarak sakin geçen 23\'üncü hafta karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetti ve Beşiktaş Fenerbahçe\'yi 3-1 ile geçti. Dün akşama geldiğimizde ise sakin başlayan maç olaylar, kırmızı kartlar, kavgalar ve tartışmalar ile devam etti ve Fırat Aydınus Beşiktaş\'a 1 Fenerbahçe\'ye 2 olmak üzere 3 kırmızı kart çıkarmak zorunda kaldı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve Beşiktaş Kadıköy\'de oynanancak rövanş maçı için avantaj kaybetti.

Son iki sezondaki bu maçlara baktığımızda Siyah Beyazlıların son derece gergin geçen maçlarda daha çok kaybeden taraf olduğu görülüyor. Son 6 maçta Beşiktaş Fenerbahçe\'yi 1 kez yenerken, Fenerbahçe\'nin 2 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İşte son iki sezonda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçların kart raporu

2016-2017 13.hafta Fenerbahçe 0 Beşiktaş 0

Hakem Hüseyin Göcek : Fenerbahçe 2 sarı -Beşiktaş 3 sarı

30 hafta Beşiktaş 1 Fenerbahçe 1

Hakem Fırat Aydınus: Beşiktaş 1 sarı -Fenerbahçe 3 sarı 2 kırmızı (Skertel -Josef De Souza)

Türkiye Kupası son 16

Beşiktaş 0 Fenerbahçe 1

Hakem Ali Palabıyık: Beşiktaş 1 kırmızı (Tosic) 3 sarı -Fenerbahçe 4 sarı

2017-2018 6.hafta Fenerbahçe 2 Beşiktaş 1

Hakem Ali Palabıyık: Fenerbahçe 2 kırmızı (İsmail K.-Neto) 4 sarı - Beşiktaş 2 kırmızı (Quaresma-Oğuzhan) 5 sarı

2017-2018 23.hafta Beşiktaş 3 Fenerbahçe 1

Hakem Cüneyt Çakır :Beşiktaş 3 sarı -Fenerbahçe 2 sarı

2017 -2018 Türkiye Kupası yarı final ilk maç

Beşiktaş 2 Fenerbahçe 2

Hakem Fırat Aydınus:Beşiktaş 1 kırmızı (Quaresma)3 sarı -Fenerbahçe 2 kırmızı (Alper Potuk- Volkan )1 sarı