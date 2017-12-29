Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL / DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi\'yi \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk etti.

Sevk raporları şöyle;

1- BURSASPOR Kulübü\'nün 26.12.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BURSASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BUCASPOR Kulübü\'nün 26.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BUCASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi OĞUZHAN ERDOĞMUŞ\'un 27.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR- ANTALYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 28.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü\'nün 27.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR- ANTALYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MAICON MARQUES BITENCOURT\'un aynı müsabakadaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 28.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ATİKER KONYASPOR Kulübü\'nün 27.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

6- OSMANLISPOR FK\'nın futbolcusu ANIL KARAER\'in 28.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- OSMANLISPOR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 29.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET NUR ÇEBİ\'nin 27.12.2017 tarihinde televizyon programında yaptığı \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca 29.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

