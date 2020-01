Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi: "Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

\"Buralara kolay gelinmiyor\"

\"İşte Beşiktaş bu!\"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş\'ın Porto ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulundu. Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde lider olarak grubundan son 16 turuna kaldığı için çok mutlu olduğunu belirten Çebi, \"Hayırlı olsun. İnşallah devam edeceğiz. Bir üst turda daha zor maçlar ve takımlar olacak. Umarım gruptaki başarımızı orada da gösteririz. Avrupa\'da turu geçiyoruz. Belki yarı final, final oynayacağız. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bir üst tur için istediğim bir takım yok. Şu an heyecandan aklıma gelmiyor\" diye konuştu.

\"BURALARA KOLAY GELİNMİYOR\"

Başarının sırrının yüzde 51\'inin taraftar, yüzde 49\'unun takım olduğunu belirten Cebi \"Geldiğimiz günleri düşünüyorum. Baya duygusal anlar yaşıyorum. 6 sene önce geldiğimiz nokta da ve şu an neredeyiz. Stadımız bitmiş. İki sene üst üste şampiyon olmuşuz. Kısmetse de üçüncüsünü de olacağız. İnşallah bundan sonra da oluruz. Avrupa\'da turu geçiyoruz. Belki yarı final oynayacağız, belki final oynayacağız. Allah bize bunları da nasip edecek. Bunları başaran camianın yöneticisi olmak gurur kaynağı. Herkesin çok emeği var. Buralara kolay gelinmiyor. Alın teri uğraş ve sabır var. Taraftar müthiş onlara söyleyecek hiçbir şey yok. Aslında başarının yüzde 51\'i onların diyebiliriz. 49\'unu da futbolcularmız ve teknik kadromuza verelim. Biz de bu işin sadece keyfini yaşadık. Evet mücadele ettik ama onlar olmasaydı bu işler olmazdı\" dedi.

\"İŞTE BEŞİKTAŞ BU!\"

Eski Beşiktaşlı, Portolu Aboubakar\'ın maç sonu siyah-beyazlı tribünlere üçlü çektirmesi ile alakalı olarak Cebi \"İşte Beşiktaş bu. Buraya her gelen çok mutlu gidiyor. Her gelen buradan mutlu gidiyor. Beşiktaş\'tan gidip buraya dönüp mutsuz olduğunu söyleyen kimse yok. Demek ki burada evlatlarımız gibi onları ağırlamışız. Bunu da Aboubakar\'ın üçlü çektirmesi ispatladı\" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın İspanyol hakemini de çok beğendiğini belirten Ahmet Nur Çebi, \"Hakeme de özellikle çok teşekkür ediyorum. Sürekli oynayabilen bir maç idare etti. Dolayısıyla hakemi de tebrik ediyorum\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ahmet Nur Çebi\'nin açıklamaları

HABER: Sercan SAPANATAN - KAMERA: Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Haber Kodu: 171121214