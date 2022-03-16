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Spor

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, yeni dönemde yönetimde olmayacağını açıkladı

16 Mart 2022 07:30

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimindeki ikinci başkan Adnan Dalgakıran'dan sürpriz bir hamle geldi. Dalgakıran, yeni seçimde listede olmayacağını açıkladı.

Siyah-beyazlıların yönetim kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Dalgakıran'ın, "İşlerim yoğun. Yoruldum, yeni dönemde yokum. Ancak başkanımız ve sizlerin her zaman yanında olacağım. Dışardan desteğe devam edeceğim" dediği iddia edildi. Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Ahmet Nur Çebi'nin yeni yönetiminde yer almayacağı iddialarını doğruladı. Tecrübeli yönetici, mayıs ayında yapılacak seçimde tekrardan listeye girmeyeceğini ifade etti.

Adnan Dalgakıran, 2019'da Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte yönetime gelmiş, başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

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