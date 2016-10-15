Beşiktaş, iki haftadır 1-0'la gülüyor

Spor Toto Süper Lig 7. hafta maçında Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna girdikten 5 dakika sonra Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Siyah Beyazlılar, iki hafta üst üste tek gollü galibiyetle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u da 90+3'te bulduğu golle 1-0 mağlup etmişti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve konuk ekip Beşiktaş'ın üstün oyun sergilediği maçta siyah-beyazlılar 3 puanı tek golle aldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada Tolgay Arslan'ın yerine giren Ömer Şişmanoğlu 67. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş maç fazlasıyla puanını 17'ye yükselterek liderliğe yükseldi. Ev sahibi Kayserispor ise 5 puanda kaldı.