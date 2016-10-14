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Spor

Beşiktaş ve Kayserispor'un 41. randevusu

Siya-beyazlıların, Kayserispor karşısında üstünlüğü dikkat çekiyor

14 Ekim 2016 12:21

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de yarın (15 Ekim 2016) 41. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Kayserispor arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 40 maçta Beşiktaş 23, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 62 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Kayseri'de 2-1, İstanbul'da da 4-0'lık sonuçlarla kazandı.

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 7 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 19 gol attı, kalesinde ise 25 gol gördü.

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