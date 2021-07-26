Beşiktaş için Sergio Rico iddiası

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta kale bölgesi için de girişimler devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi için kalesini tecrübeli bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş, PSG'nin yedek isimlerinden Sergio Rico için harekete geçti.

PSG'nin ayrılmasına onay verdiği kaleci Sergio Rico ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor.

3 takım istiyor, favori Beşiktaş

Sergio Rico'yu Avrupa'da Beşiktaş haricinde isteyen 2 ekip daha var. İspanya La Liga'dan Celta Vigo ile Fransa Ligue 1'den Lille, oyuncunun diğer talipleri. Ancak, PSG yönetimi; Rico'yu ne La Liga'ya ne de Lille'e göndermek istemiyor.

Kalecilerinin Şampiyonlar Ligi'nde şans bulmasını isteyen başkent ekibi için en ideal tercih Beşiktaş. Lille de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasına karşın, Rico'nun içerde PSG'ye karşı oynama ihtimali olduğu için şimdilik Beşiktaş önde geliyor.

Geçen sezon yıl Paris Saint-Germain formasıyla 18 maça çıkan Sergio Rico, sadece Ligue 1'de ve Fransa Kupası'nda forma şansı buldu. Avrupa'da kale Keylor Navas'a emanetti. 27 yaşındaki kaleci, ligde 12 maça çıkarken 13 gol, kupada 6 maça çıkarken hiç gol yemedi. Totalde, 18 maça çıkıp; kalesinde 13 gol gördü.

Gazeteci Nico Schira, PSG ile Beşiktaş'ın bu transfer için görüşmelerinin devam ettiğini yazdı.