Beşiktaş için ligde kazanma zamanı

İlk durak Malatya, hedef 3 puan

Tosic ve Medel\'in yokluğunu Mitrovic dolduracak

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının 5\'inci haftasında Porto ile 1-1 berabere kalan ve henüz maçlar tamamlanmadan gruptan lider olarak çıkmayı garantileyen Beşiktaş, artık tüm konsantrasyonunu Süper Lig\'e verecek.

20 yılda 6 kez katıldığı Devler Ligi\'nde bir türlü gruptan çıkamayan siyah-beyazlılar, sezon başında ilk hedefini \'Şampiyonlar Ligi kaderini değiştirmek\' olarak koymuştu. Başkanından taraftarına, teknik direktöründen futbolculara, tüm konsantrasyonunu gruptan çıkmaya harcayan Kara Kartallar, bu kez işi son maça bırakmadan, lider olarak ilk kez gruptan çıktı ve tamamen lig maçlarını düşünecek duruma geldi. Şampiyonlar Ligi maçlarının olduğu haftalarda ligde ya kötü oynayan ya da puan kaybeden siyah-beyazlılar, gruptan çıkmayı garantilemenin rahatlığı ile artık tüm dikkatini lige verecek ve aradaki farkı kapatıp Süper Lig\'de de liderliği almak için çabalayacak.

İLK DURAK MALATYA, HEDEF 3 PUAN

Beşiktaş, Süper Lig\'de devre arasına kadar sırasıyla Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. 26\'şar puanlı Galatasaray ve Medipol Başakşehir\'in 4 puan gerisinde 3\'üncü sırada bulunan Şenol Güneş\'in öğrencileri, devre arasına kadar oynayacağı 5 lig maçını da kazanıp puanını 37 yapmak için oynayacak.

5 maçta 15 puan hedefinin ilk durağı ise Malatya olacak. Yarın saat 16.30\'da Yeni Malatya Stadı\'nda oynanacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına Şampiyonlar Ligi\'nde gruptan çıkmanın coşkusunu 2 gün boyunca yaşadıklarını ve artık lig maçlarını daha fazla düşünmeleri gerektiğini söyleyerek tüm dikkatlerini lige vermelerini istedi. Takım toplantısında, 12\'nci haftaya kadar düşünülenden fazla puan kaybettiklerini dile getiren tecrübeli hoca Evkur Yeni Malatyaspor\'la başlayan bir galibiyet serisi yakalayıp puan farkını kapatmaları gerektiğini öğrencilerine anlattı.

TOSIC VE MEDEL\'İN YOKLUĞUNU MITROVIC DOLDURACAK

Siyah-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına cezalı olan 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Medipol Başakşehir maçından sonra 6 maç ceza alan Caner Erkin\'in yanı sıra geçen hafta oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında 4\'üncü sarı kartını gören Tosic ve Medel de kadroda olmayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, defans hattında yapacağı zorunlu değişiklik haricinde orta saha ve hücum hattında değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Şampiyonlar Ligi\'nde oynayan oyuncuları önümüzdeki hafta içinde Türkiye Kupası\'nda oynanacak Grandmedical Manisapor maçında dinlendirmeyi düşünen Güneş, Tosic ve Medel\'in yokluğunda Mitrovic\'e görev verecek. Geldiği günden bu yana ilk 11\'e giremeyen ve hatta Medel\'in de gelmesiyle 3\'üncü yedek durumuna düşen Mitrovic ise önünde oynayan iki stoperin birden cezalı olmasıyla ilk 11 fırsatını da yakalamış olacak.

Tecrübeli teknik adamın Evkur Yeni Malatyaspor karşısına Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Mitrovic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun 11\'i ile çıkması bekleniyor.