Beşiktaş için Halilovic iddiası

Olgucan KALKAN / ANTALYA (DHA) - Transfer döneminde Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat Mirin’i kadrosuna katan Beşiktaş için bir transfer iddiası da İtalya\'dan geldi.

Daha önce Barcelona’da da forma giyen Alen Halilovic’in Beşiktaş’a transfer olacağı ifade edildi. 22 yaşındaki futbolcunun menajeri olan Mirsad Türkcan ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Hırvat oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu sezon başında İtalya’nın Milan takımına transfer olan Halilovic, kırmızı siyahlı ekipte bu sezon sadece UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giydi. Ligde forma şansı bulamayan Halilovic, 10 numara pozisyonunda görev alıyor.