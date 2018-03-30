Beşiktaş için galibiyetten başka seçenek yok

Medel ve Adriano\'nun yerine kim oynayacak?

Vodafone Park\'ta yenilmiyor

Sarı kart sınırında 5 futbolcu

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Şampiyonluk yarışında kazaya uğramak istemeyen Beşiktaş, Süper Lig\'in 27\'nci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor\'u ağırlayacak.

Yarın akşam Vodafone Park Stadı\'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00\'da başlayacak ve Barış Şimşek tarafından yönetilecek. Barış Şimşek\'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Metin yaparken, 4\'üncü hakemlik görevi Bahattin Şimşek\'in olacak.

Lider Galatasaray\'ın 4, ikinci Medipol Başakşehir\'in 3 puan gerisinde 3\'üncü sırada bulunan Beşiktaş\'ın Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyetten başka bir seçeneği yok. Akdeniz ekibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Siyah Beyazlılar, sonrasında maçlarını Pazar günü oynayacak Medipol Başakşehir ve Galatasaray\'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

ŞENOL GÜNEŞ ÜÇ ÖNEMLİ İSMİN YERİNE KİMİ KOYACAK?

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısına 3 önemli oyuncusundan eksik çıkacak.

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmız kart sonrası 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma, cezasının 4\'üncü maçını yarın çekecek. Quaresma\'nın yanı sıra Medipol Başakşehir maçında 4\'üncü sarı kartlarını gören Medel ve Adriano da yarın akşam sahada olamayacak diğer 2 isim.

Medel ve Adriano\'nun olmaması defans hattındaki isimlerin yine değişmesi anlamına geliyor. Teknik direktör Şenol Güneş\'in Aytemiz Alanyaspor\'a karşı stoper ikilisini Pepe ve Tosic\'ten oluşturması bekleniyor. Sağ bekte Gökhan Gönül oynarken, Adriano\'nun yerine sol bekte Caner Erkin defans hattında görev alacak diğer oyuncular olacak.

Orta ikilide Atiba ve Tolgay ile maça başlamayı düşünen tecrübeli teknik adamın, Tolgay ve Oğuzhan arasında tercih değiştirmesi de söz konusu. Güneş\'in Alanya\'ya karşı hücum gücünü yine Lens, Talisca, Babel ve Negredo dörtlüsünden oluşturması bekleniyor. Çene kemiği kırıldığı için ameliyat olan ve özel maske ile antrenman yapan Negredo da karşılaşmaya yine maske ile çıkacak.

VODAFONE PARK\'TA YENİLMİYOR

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşısında takımın gücü kadar Vodafone Park Stadı\'nın gücüne de güveniyor.

2 sezon önce Bursaspor maçı ile açılan statta lig maçlarında mağlup olmayan Siyah Beyazlıların Vodafone Park\'ta 32 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. 32 maçın 25\'ini galibiyetle kapatan Kara Kartalların beraberlik sayısı ise 7.

Vodafone Park\'ta gol atmakta da çok sıkıntı çekmeyen Beşiktaş, 32 maçta 82 gol ile maç başına 2.5 gol ortalaması yakaladı. Siyah Beyazlıarın kendi evinde 32 maçta yediği gol sayısı 25 ve ortalaması da 0.78.

Vodafone Park açılmadan öncesinde iç sahada son yenilgisini 0-2\'lik skorla Teleset Mobilya Akhisarspor\'a karşı alan Beşiktaş\'ın iç sahadaki toplam yenilmezlik serisi ise 39 maç.

SARI KART SINIRINDA 5 FUTBOLCU

Beşiktaş\'ta Medel ve Adriano geçen hafta 4\'üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşmüştü. Ancak Siyah Beyazlıların sarı kart sınırındaki isimler bir türlü azalmıyor. Medipol Başakşehir karşısında 3\'üncü sarı kartını gören Tosic\'in de eklenmesiyle Aytemiz Alanyaspor karşısında 5 futbolcu sarı kart sınırında olacak. Tolgay, Oğuzhan, Caner, Atiba ve Tosic yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda 28\'inci hafta karşılaşması olan Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11

Siyah-beyazlıların yarınki maça şu 11\'le çıkması bekleniyor;

Fabri - Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens, Talisca, Babel, Negredo