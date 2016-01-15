T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş hem kupada hem ligde zirvede: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon'la karşılaşan Beşiktaş'ın golü Cenk Tosun'dan geldi

15 Ocak 2016 00:40

Ziraat Türkiye Kupası C grubunda, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı 1461 Trabzon'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayan Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Cenk Tosun'un 90+1'de attığı golün ardından Beşiktaş puanını 10'a yükselterek kupada da liderlik koltuğuna oturdu.

 

Maçın künyesi

 

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Osman Gökhan Bilir, Özgür Sepin(4. Hakem)

Beşiktaş: Tolga, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail(Dk.40 Quaresma), Necip, Oğuzhan, Olcay, Kerim, Mustafa(Dk.46 Cenk), Gomez(Dk.68 Gökhan)
1461 Trabzon: İbrahim, Erhan, Akakpo, Okan, Aytaç, Emrullah, Ali(Dk.68 Yaser), Yüksel, Batuhan, Ziya Alkurt(Dk.75 Arquin), Hamza(Dk.84 Abdulkadir)

Gol: Cenk (Dk.90+2)
Sarı Kartlar: İsmail (Dk.37), Olcay (Dk.79)

ETİKETLER

beşiktaşziraat türkiye kupası1461 trabzoncenk tosun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24