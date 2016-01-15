Beşiktaş hem kupada hem ligde zirvede: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası C grubunda, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı 1461 Trabzon'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayan Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Cenk Tosun'un 90+1'de attığı golün ardından Beşiktaş puanını 10'a yükselterek kupada da liderlik koltuğuna oturdu.
Maçın künyesi
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Osman Gökhan Bilir, Özgür Sepin(4. Hakem)
Beşiktaş: Tolga, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail(Dk.40 Quaresma), Necip, Oğuzhan, Olcay, Kerim, Mustafa(Dk.46 Cenk), Gomez(Dk.68 Gökhan)
1461 Trabzon: İbrahim, Erhan, Akakpo, Okan, Aytaç, Emrullah, Ali(Dk.68 Yaser), Yüksel, Batuhan, Ziya Alkurt(Dk.75 Arquin), Hamza(Dk.84 Abdulkadir)
Gol: Cenk (Dk.90+2)
Sarı Kartlar: İsmail (Dk.37), Olcay (Dk.79)