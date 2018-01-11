Beşiktaş günün ikinci çalışmasını tamamladı

ANTALYA, (DHA)

Beşiktaş, Süper Lig 2\'nci yarı kamp çalışmalarına Antalya\'nın Belek beldesinde bulunan tesislerde salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman salonda yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmasının yer aldığı program değişmeli olarak uygulandı. Antrenman salonda yapılan koşular ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampını yarın saat 11:00\'de yapacağı antrenman ve saat 17:00\'de oynayacağı Skenderbeu hazırlık maçı ile tamamlayacak ve İstanbul\'a dönecek.