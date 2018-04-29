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BBC Türkçe

Beşiktaş grup lideri olarak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5'inci maçında Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, son maçlar öncesi grubunu lider bitirmeyi garantileyerek son 16 turuna yükseldi.

29 Nisan 2018 20:30

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5'inci maçında Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, son maçlar öncesi grubunu lider bitirmeyi garantileyerek son 16 turuna yükseldi.

Porto takımı 29. dakikada 1-0 öne geçti. Porto'nun golünü Felipe Augusto de Almeida Monteiro attı. İlk yarıyı Porto önde tamamladı.

Beşiktaş ise beraberlik golünü 41. dakikada kaydetti. Golü atan isim Talisca oldu.

Beşiktaş'ta ilk 11'de herhangi bir sürpriz yaşanmazken, Caner Erkin 4 maç sonra ilk kez ilk 18'de yer aldı.

Beşiktaş - Porto maçına taraftar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerini bitiren siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını bu tarihi maçında yalnız bırakmadı.

Karşılaşmayı 100 kadar Porto taraftarı Vodafone Park tribünlerinde takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise karşılaşmayı locada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte izledi.

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