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Spor

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9'uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından sabah yaptığı antrenmanla başladı

11 Ekim 2018 18:16

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9\'uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmazken diğer oyuncular salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Sonrasında denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı parkurda oyuncular değişmeli olarak programı tamamladılar.
Siyah beyazlılar, hazırlıklarına akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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