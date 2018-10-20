Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 

Sakatlıkları devam eden Adriano, Ljajic ve Pepe forma giyemeyecek

Pepe\'nin yokluğunda Roco\'ya forma şansı doğu

Medel stopere, Oğuzhan 10 numaraya

Deplasmanda mağlubiyeti olmayan tek takım

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında deplasmanda Göztepe\'nin konuğu olacak. Yarın Bornova İlçe Stadyumu\'nda oynanacak mücadele saat 19:00\'da başlayacak. Mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus\'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig\'de oynadığı son 3 maçını kazanamadı. Bu sezon ligde deplasmanda 4 maça çıkan Beşiktaş, B.B Erzurumspor\'u mağlup ederken, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor maçlarından da beraberlikle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlılar özellikle deplasman maçlarının ilk yarısında gösterdiği performansla kafalarda soru işareti yaratıyor. B.B Erzurumspor ve Atiker Konyaspor maçlarında ilk yarıları geride kapatan siyah-beyazlılar, bu maçlardan 4 puanla ayrıldı. Deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını önde kapatan Beşiktaş, ilk yarısı 0-0 biten Bursaspor maçından da 1\'er puanla ayrıldı.

MEDEL STOPERE, OĞUZHAN 10 NUMARAYA

Siyah-Beyazlı ekipte hafta sonu oynanacak Göztepe maçında, kırmızı kart cezalısı Domogoj Vida ile sakatlıkları devam eden Pepe, Adriano ile Adem Ljajic forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş\'in Pepe ve Vida\'nın yokluğunda stoperde Roco-Medel\'e ikilisine forma şansı vermesi bekleniyor. Sırp 10 numara Adem Ljajic\'in yokluğunda ise formaya yakın olan isim Oğuzhan Özyakup.

ROCO\'YA FORMA ŞANSI DOĞDU

Pepe, Vida ve Adriano\'nun yokluğunda Şenol Güneş\'in nasıl 11 ile sahaya çıkacağı ise merak konusu oldu. Tecrübeli teknik adam Göztepe\'nin hızlı hücumcularına karşı savunmanın göbeğinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Vida\'nın yerine Medel\'in oynaması bekleniyor. Diğer stoper Pepe\'nin de sakatlığı sebebiyle Şilili stoper Enzo Roco\'ya forma şansı doğdu. Kaleyi Karius\'a emanet edecek Şenol Güneş, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Roco, Medel ve Caner Erkin\'den oluşturacak. Son haftalarda forma şansın bulan ve gösterdiği performansla tekrardan Kanada Milli Takımı\'na dönen Atiba\'yı 11\'e koyması beklenen Güneş, Kanadalının yanında Tolgay Arslan\'a forma şansı verecek. Hafta ortasında yapılan antrenmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin yüzünü güldüren Quaresma\'ya formayı teslim etmesi beklenen Şenol Güneş, Adem Ljajic\'in yokluğunda Oğuzhan Özyakup\'u bu mevkii de değerlendirecek. Sol kanatta Babel\'i oynatması beklenen Güneş, forvet hattına ise hafta içi yapılan çalışmalarda attığı goller ve performansıyla dikkat çeken Vagner Love de ileri uçta formaya en yakın isim olarak gözüküyor.

