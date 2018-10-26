Şenol Güneş\'ten zorunlu değişiklikler

Beşiktaş\'ta 5 önemli eksik

Gary Medel sarı kart sınırında

Zemin çalışması sonuç verdi

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3\'üncü maçında sahasında Belçika ekibi Genk\'i konuk ediyor.

Grubun ilk karşılamasında Norveç ekibi Sarpsborg\'u Vodafone Park\'ta 3-1 ile geçen siyah beyazlılar, 2\'nci karşılaşmada İsveç\'te Malmö\'ye 2-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş\'ın bulunduğu I Grubu\'nda dört takımın da 3\'er puanı bulunuyor.

ŞENOL GÜNEŞ\'TEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Teknik direktör Şenol Güneş Genk karşısına zorunlu değişikliler yaparak çıktı. Sakatlıkları bulunan Pepe, Babel ve Ljajic ile hazır olmayan Adriano\'nun yanı sıra UEFA kadrosunda bulunmayan Atiba\'nın yokluğunda defans, orta saha ve hücum kurgusunda değişiklikler yapan Güneş, savunma hattında Vida\'nın yanında sürpriz bir şekilde Necip Uysal\'ı görevlendirdi. Sağ ve sol bekte pek fazla seçeneği bulunmayan Güneş, sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte de yine Caner\'i oynatarak defansı Gökhan Gönül, Vida, Necip ve Caner\'den oluşturdu. Orta sahada Medel\'i ön libero oynatan Şenol Güneş, Şilili oyuncunun partneri olarak Tolgay Arslan\'ı seçti. Tecrübeli teknik adam Göztepe karşılaşmasında olduğu gibi Adem Ljajic\'in yokluğunda 10 numara pozisyonunda yine Oğuzhan Özyakup\'u tercih ederken sağ önde Quaresma sol önde de Jeremain Lens\'e şans verdi. Şenol Güneş santrfor tercihini ise bu kez Kanadalı forvet Cyle Larin\'den yana kullandı. Larin böylelikle 5 maç aradan sonra 11\'e dönmüş oldu.

Beşiktaş, Genk karşısına Karius - Gökhan Gönül, Vida, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Lens, Larin 11\'i ile çıktı.

BEŞİKTAŞ\'TA 5 ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş\'ın Genk\'i konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı ekip 5 önemli futbolcusundan yoksun çıktı. Uzun süredir diz sakatlığı yaşayan ve son birkaç gündür idman yapan Adriano, ağrıları nüksetmesi sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Sırbistan Milli takımında sağ kasık adalesinden sakatlanan Ljajic ve Göztepe maçı öncesinde son antrenmanda sakatlanan Pepe de İzmir\'de oynamamıştı. Sakatlıkları henüz geçmeyen bu iki futbolcuya Göztepe maçından sonra Babel de eklenince eksik futbolcu sayısı bir anda 4 oldu. Adriano, Ljajic,Pepe ve Babel\'in yanı sıra UEFA kadrosunda ismi olmayan Atiba da Beşiktaş\'ın eksik olan 5\'inci oyuncusu olarak kayda geçti. Atiba ile birlikte Güven Yalçın da UEFA kadrosunda bulunmadığı için maçın kadrosuna yer alamadı.

GARY MEDEL SARI KART SINIRINDA

Siyah beyazlılarda Genk karşılaşması öncesinde Şilili oyuncu Gary Medel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Grubun ilk karşılaşması olan Sarpsborg maçında sarı kart gören Medel, Malmö ile deplasman maçında da sarı kart gördü. Şilili orta saha oyuncusu Genk karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde, 8 Kasım\'da Belçika Genk ile oynanacak 4\'üncü hafta mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

ZEMİN ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Beşiktaş\'ın bu sezonki en büyük sorunlarından biri olan zemin sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu. 29 Eylül\'de oynanan Kayserispor maçının ardından verilen milli maç arası ve Süper Lig\'de çıkılan 2 deplasmanı fırsat bilen siyah beyazlılar oldukça bozuk olan Vodafone Park zeminine 27 günlük bakım yaptı. Saha zeminin büyük oranda düzeldiği görülürken kale önlerinde hala sorun olduğu gözlerden kaçmadı.

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