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Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında 3 puanı ve liderlik koltuğunu tek golle aldı: 1-0

Siyah beyazlı takım haftaya derbi önce moral buldu

22 Şubat 2016 23:47

Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş maçı 1-0 kazanarak liderlik koltuğunu geri aldı. Maçın tek golü ikinci yarıda 64. dakikada Mario Gomez'den geldi. Kartal sahadan galibiyetle ayrılmasıyla bir maç eksiği olmasına rağmen zirvenin yeni sahibi oldu.

Derbi öncesi moral bulan Beşiktaş, Kadıköy'e lider gitme planlarını gerçekleştirdi. Şampiyonluk için çekiştiği F.Bahçe'nin Bursaspor deplasmanında 2 puan bırakmasıyla liderlik siyah-beyazlılara geçti.

 

Maçın ilk 11'leri

 

STAT: Başakşehir Fatih Terim 
HAKEM: Halis Özkahya
BEŞİKTAŞ:Tolga, Beck, Delgado, Marcelo, İsmail, Atiba, Olcay, Oğuzhan, Sosa, Quaresma, Gomez
GENÇLERBİRLİĞİ: Hoph, A. Oğuz, Ahmet Çalık, Kulusic, Uğur, Selçuk Şahin, Doğa, Djalma, Hleb, Stancu, El Kabir

 

Kırmızı kartlı protesto

 

Taraftarlar mücadelenin 61. dakikasında yanlarında getirdikleri kırmızı kartları sallayarak Trabzonspor'a destek verdiler. Taraftarlar, "Futbolun katili Türk hakemleri" sloganı attı.

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