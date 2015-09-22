Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanından 1 puanla ayrıldı

Süper Lig'de 5. haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçta 23. dakikada Dusko Tosic’in kendi kalesine attığı golle geriye düşen Beşiktaş, Gökhan Töre’nin 67. dakikadaki golüyle beraberliği sağladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti. Beraberlik golünü atan Gökhan Töre, Beşiktaş'ın 3000. golünün de sahibi oldu.

Maçtan pozisyonlar

90' Karşılaşma sona erdi

90' Maçın sonuna en az 4 dakika ilave ediliyor.



90' Maçtaki son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Djalma Campos oyundan alanının kenarına gelirken, Martin Spelmann oyuna giren isim oluyor.



88' Gençlerbirliği kalecisi Johannes Hopf zaman geçirdiği gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

88' Beşiktaş takımında son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Luiz Rhodolfo oyundan çıkarken, yerine giren isim Kerim Frei oluyor.

83' Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında rakibi Mostapha El Kabir'e arkadan yaptığı müdahale ile düşüren Ersan Gülüm, hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.



81' Gençlerbirliği kalesinde bu dakikalarda baskı artmış durumda. Gökhan Töre'nin pasıyla rakip ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un yerden sert şutunu kaleci Johannes Hopf ayaklarıyla çeliyor.

80' Beşiktaş net bir pozisyondan yararlanamıyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Töre, sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top Gençlerbirliği savunmasından sekiyor. Ardından altı pas içinde Cenk Tosun'un dokunuşunu kaleci Johannes Hopf güçlükle kornere çeliyor.

77' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Dusko Tosic'in ceza alanına gönderdiği etkili ortaya Atiba Hutchinson kafa vuruşunu yapıyor. Kaleci Johannes Hopf parmaklarının ucuyla topu kornere çeliyor.

76' Gençlerbirliği takımında ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Bogdan Stancu oyundan alanının kenarına gelirken, Berat Tosun oyuna giren isim oluyor.



72' Beşiktaş gole çok yaklaşıyor. Rakip yarı alanının ortasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Jose Sosa'nın penaltı noktası üzerine açtığı ortaya Mario Gomez kafa vuruşunu yapıyor. Kaleci Johannes Hopf direğin dibinden güçlükle topu kornere çeliyor.

69' Rakip yarı alanda sol kanatta topla buluşan Jose Sosa rakibi Djalma Campos tarafından düşürülünce oyun duruyor. Djalma Campos bu pozisyon sonrası sarı kart görüyor.



67' Golde asisti yapan oyuncu Cenk Tosun oluyor.



67' GOOOLLL!!! Gökhan Töre'nin golüyle Beşiktaş beraberliği yakalıyor. Necip Uysal'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un, altı pas üzerine açtığı etkili ortaya Gökhan Töre iyi yükseliyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Bu golle durum şimdi 1-1.

62' Beşiktaş adına tehlikeli bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Jose Sosa'nın kaleye gönderdiği şutunda top üst ağlara takılıyor.

61' Gençlerbirliği takımında ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken yerine giren isim Panajotis Dimitriadis oluyor.

58' Beşiktaş takımında Mario Gomez'den sonra Necip Uysal'da sarı kart görüyor. Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında topla birlikte ilerleyen Djalma Campos arkadan müdahale ile Necip Uysal tarafından düşürülüyor. Bu pozisyon sonrası Necip Uysal sarı kart görüyor.



54' Mario Gomez rakibi Olafur Skulason ile girdiği kafa topu mücadelesinde dirseğini kullanınca oyun duruyor. Bu pozisyon sonrası Mario Gomez sarı kart görüyor.

52' Mario Gomez'in savunma arkasına gönderdiği yüksek topa hareketlenen Cenk Tosun, rakip ceza alanı girişinde sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top az farkla kale yanından dışarıya çıkıyor.

48' Atiba Hutchinson'ın pasıyla rakip ceza alanı dışında kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Cenk Tosun'un sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top, kaleci Johannes Hopf'un kucağında kalıyor.

46' Karşılaşmanın 2. yarısı Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

44' Beşiktaş ceza sahası girişinde yaşanan pozisyon sonrası oyun duruyor. Ancak Gençlerbirliği takımından İrfan Can Kahveci oyun durmuşken topu kaleye gönderdiği için hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

41' Ricardo Quaresma'nın pasıyla rakip ceza alanı dışında topla buluşan Gökhan Töre'nin uzak mesafeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutu kaleci Johannes Hopf'un kontrolünde kalenin yanından dışarıya çıkıyor.

38' Orta alanda yaşanan ikili mücadele sırasında Olafur Skulason rakibi Jose Sosa'yı düşürünce oyun duruyor. Bu pozisyon sonrası Olafur Skulason hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

36' Takım arkadaşı Andreas Beck ile girdiği duvar pası sonrası rakip ceza alanı girişinde sağ çaprazda topla buluşan Olcay Şahan'ın kaleye gönderdiği şutunda top az farkla dışarıya çıkıyor.

30' Maçın 3'te 1'lik bölümü geride kalırken Beşiktaş rakibine göre daha fazla topla oynayan taraf konumunda bulunuyor.



30' Olcay Şahan'ın ceza alanına kestiği ortasına penaltı noktasına yakın bir yerden Mario Gomez vuruşunu yapıyor ancak pozisyon öncesinde yan hakemin ofsayt bayrağı kalkıyor.

27' Atak yönü sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Gökhan Töre'nin arka direğe kestiği ortasına Luiz Rhodolfo kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Johannes Hopf rahat bir şekilde kontrol ediyor.

23' GOOOLLL!!! Dusko Tosic'in kendi kalesine attığı golle Gençlerbirliği 1-0 öne geçiyor. Gençlerbirliği baskıyı artırdığı dakikalarda golü buluyor. Sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ceza alanına kestiği etkili ortaya altı pasın hemen üzerinde Dusko Tosic ters bir kafa dokunuşu yapıyor ve topu kendi ağlarına gönderiyor.

22' Gençlerbirliği bu dakikalarda rakip kalede baskısını artırıyor. Djalma Campos'un pasıyla rakip ceza alanı dışında kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Bogdan Stancu'nun kaleyi gönderdiği şutunu kaleci Tolga Zengin direk dibinden kornere çeliyor.

20' İrfan Can Kahveci'nin pasıyla rakip ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Mostapha El Kabir'in sol ayağıyla uzak direğe gönderdiği şutu, kaleci Tolga Zengin'in kontrolünde kalenin yanından dışarıya çıkıyor.

18' Gelişen Gençlerbirliği kontra atağında rakip yarı alanda topla buluşan Bogdan Stancu'nun, ceza sahasının dışında sol çaprazdan kaleyi gönderdiği sert şutunu kaleci Tolga Zengin son anda parmaklarının ucuyla kornere çeliyor.

15' Beşiktaş savunmasında Luiz Rhodolfo'dan seken topu ceza alanı dışında, kaleyi cepheden gören bir noktada kontrol eden Djalma Campos'un kaleye gönderdiği şutta top kaleyi bulmuyor.

14' Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Djalma Campos'un ceza alanına gönderdiği topu Beşiktaş savunmasında Luiz Rhodolfo kornere uzaklaştırarak savunmasını rahatlatıyor.

9' Gökhan Töre'nin pasıyla rakip yarı alanda topla buluşan Ricardo Quaresma nefis bir hareketle rakibini ekarte ederek, ceza yayının sağ çaprazından kaleyi düşünüyor ancak top kaleyi bulmuyor.

8' Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sol kanatta topla buluşan Mostapha El Kabir'in ceza alanına gönderdiği ortasını Beşiktaş savunmasında Luiz Rhodolfo kafayla karşılıyor.

6' Atak yönü sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Jose Sosa'nın ön direğe kestiği topu Gençlerbirliği savunmasında Ahmet Oğuz kafayla karşılayarak savunmasını rahatlatıyor.

4' Gençlerbirliği savunmasından seken topu rakip ceza alanı dışında sağ çaprazda kontrol eden Gökhan Töre'nin kaleye göndermek istediği top Gençlerbirliği savunmasına takılıyor.

3' Gökhan Töre'nin ara pasıyla takım arkadaşı Mario Gomez'i savunma arkasına kaçırmak istedi ancak Gençlerbirliği takımında Doğa Kaya elle oynayınca oyun duruyor.

1' Karşılaşma Gençlerbirliği'nin vuruşuyla başladı.



İlk 11'ler



BEŞİKTAŞ

Tolga Zengin, Andreas Beck, Luiz Rhodolfo, Ersan Gülüm, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Jose Sosa, Gökhan Töre, Ricardo Quaresma, Olcay Şahan ve Mario Gomez.



GENÇLERBİRLİĞİ

Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık, Kulusic, Uğur, Doğa, Skulason, Stancu, İrfan Can, Djalma, El Kabir