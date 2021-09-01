Beşiktaş, Gedson Fernandes'i bitirmeye çalışıyor

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i kadrosuna katıp Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'ya takım listesini bildirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncu için Benfica ile anlaşmanın yollarını arıyor.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i renklerine bağlayıp transfer dönemini kapatmak istiyor. Siyah-Beyazlılar, Portekizli oyuncunun ismini Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya bildirmek istiyor.

Sergen Yalçın, Gedson Fernandes'i beğendiğini ve "Ben artık 6 numara istemiyorum, 6-8 birlikte oynayan oyuncular lazım artık. Gedson Fernandes'i de bu yüzden istedim..." açıklamasını yapmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 2 Eylül'de takım listelerini bildirecek. Beşiktaş da Gedson Fernandes'i perşembe gününe yetiştirmeye çalışacak.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, Galatasaray’ın da istediği Gedson Fernandes’in bonservisi için son olarak Benfica’ya 6 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi.

Öte yandan L' Equipe, Beşiktaş'ın, Fransa Ligue 2 takımı Nimes'ten merkez orta saha Lamine Fomba'yı kiralamak için görüşmelere başladığını iddia etti.